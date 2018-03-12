Нужно завести деньги в Украину: Порошенко выступил за налоговую амнистию

Президент призвал экспертов обсудить целесообразность принятия закона о нулевой декларации.

Президент Украины Петр Порошенко призвал экспертов обсудить возможность и целесообразность введения в Украине нулевой декларации.

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«Я предлагаю еще раз вернуться к обсуждению так называемой нулевой декларации. Нужно дать каждому украинцу возможность уплатить налог в соответствии с законом, завести деньги в Украину, инвестировать в украинскую экономику. Я не хотел бы его подавать сейчас, но я предлагаю совместную работу для того, чтобы защитить в первую очередь средний и малый бизнес», - сказал он в ходе встречи с бизнесом в Киеве.

Президент также предложил обсудить план имплементации принципов противодействия выводу средств для уклонения от налогообложения (BEPS).

«Если имеешь деньги, задекларируй, оплати налоги и чувствуй себя свободным человеком. Если кто-то из экспертов против, то нужно немедленно провести дискуссии и относительно нулевой декларации, и BEPS», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по мнению НБУ, принятие Верховной Радой изменений в налоговое законодательство относительно противодействия выводу капиталов для уклонения от налогообложения (BEPS) и международного обмена налоговой информацией невозможно без амнистии капиталов, или так называемой нулевой декларации.

Украина присоединилась к Плану Организации экономического сотрудничества и развития в Европе (ОЭСР) по противодействию уклонению от уплаты налогов в 2017 году, взяв на себя обязательства имплементировать минимальный стандарт плана.

24 января 2018 года Украина не подписала в Париже многостороннюю конвенцию о реализации мер предотвращения уклонения от уплаты налогов MLI (Multilateral Instrument), что, по информации Министерства финансов, грозит срывом имплементации плана ОЭСР и может привести к включению нашей страны в офшорный список Европейского Союза.

К 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта плана действий BEPS, а до конца года - выполнить минимальный стандарт.

Нулевое декларирование предполагает освобождение задекларированного имущества от налогообложения или обеспечение уплаты налогов по сниженным ставкам, при этом субъекты декларирования не привлекаются к ответственности в отношении задекларированного имущества