Гривня укрепилась выше психологической отметки в 26 за доллар

17:57, 12 марта 2018
Финансы
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Гривня укрепилась по отношению к доллару на 13 копеек / фото УНИАН

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Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 13 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,8964/32,9334 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9246 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 458 сделок на сумму 368,04 млн долл.

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