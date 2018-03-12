Гривня укрепилась выше психологической отметки в 26 за доллар

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,92 грн/долл. С открытия торгов гривня укрепилась по отношению к доллару на 13 копеек.

В понедельник, 12 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,92 грн/долл.

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Об этом сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 13 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,8964/32,9334 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9246 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 458 сделок на сумму 368,04 млн долл.