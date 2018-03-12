Порошенко против отмены третьей группы единого налога
18:50, 12 марта 2018Финансы
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Зарегистрированный в парламенте депутатский законопроект, ожидающий рассмотрения в Раде, предусматривает упразднение третьей группы упрощенной системы налогообложения, а также снижение налога на добавленную стоимость до 16% с 20%.
Порошенко не поддерживает отмену третьей группы единого налога / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает депутатский законопроект об отмене третьей группы единого налога, которая предусматривает упрощенную систему налогообложения для юридических лиц.
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Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.
«Законопроект, который предусматривает отмену третьей группы упрощенной системы налогообложения, - я его не поддерживаю», - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, депутатский законопроект, зарегистрированный в парламенте под номером 8089, предусматривает упразднение третьей группы упрощенной системы налогообложения, а также снижение налога на добавленную стоимость до 16% с 20%.
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