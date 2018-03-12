Порошенко против отмены третьей группы единого налога

Зарегистрированный в парламенте депутатский законопроект, ожидающий рассмотрения в Раде, предусматривает упразднение третьей группы упрощенной системы налогообложения, а также снижение налога на добавленную стоимость до 16% с 20%.

Президент Украины Петр Порошенко не поддерживает депутатский законопроект об отмене третьей группы единого налога, которая предусматривает упрощенную систему налогообложения для юридических лиц. Читайте такжеНужно завести деньги в Украину: Порошенко выступил за налоговую амнистию Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве. «Законопроект, который предусматривает отмену третьей группы упрощенной системы налогообложения, - я его не поддерживаю», - сказал президент. Как сообщал УНИАН, депутатский законопроект, зарегистрированный в парламенте под номером 8089, предусматривает упразднение третьей группы упрощенной системы налогообложения, а также снижение налога на добавленную стоимость до 16% с 20%.

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