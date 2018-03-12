Порошенко против отмены третьей группы единого налога

18:50, 12 марта 2018
Финансы
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Порошенко не поддерживает отмену третьей группы единого налога / фото УНИАН

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Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

«Законопроект, который предусматривает отмену третьей группы упрощенной системы налогообложения, - я его не поддерживаю», - сказал президент.

Как сообщал УНИАН, депутатский законопроект, зарегистрированный в парламенте под номером 8089, предусматривает упразднение третьей группы упрощенной системы налогообложения, а также снижение налога на добавленную стоимость до 16% с 20%.

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Теги: #налоги в Украине#единый налог