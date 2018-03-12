Порошенко предлагает бизнесу компромиссы при введении налога на выведенный капитал

По словам президента, принятие законопроекта позволит достичь экономического роста в 6% уже в 2019-2020 годах.

Президент Украины Петр Порошенко готов к компромиссу с бизнесом, который не поддерживает введение налога на выведенный капитал.

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Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

«Я готов к любым компромиссам... На первых этапах это может касаться малого и среднего бизнеса», - сказал он.

Также президент отметил, что готов внести в парламент законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал для повторного обсуждения.

При этом он подчеркнул, что эффективная детенизация экономики поможет избежать потерь госбюджета в краткосрочном периоде.

Порошенко также сообщил, что законопроект, предложения бизнеса по которому должны быть направлены до конца текущей недели, будет повторно направлен на рассмотрение Национальным советом реформ. При этом принятие законопроекта позволит значительно ускорить экономический рост.

«Мы выйдем на отметку 6% роста ВВП уже в 2019-2020 годах», - сказал глава государства он.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальным советом реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Порошенко заявлял, что замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

детенизация экономики может избежать потерь госбюджета в краткосрочном периоде.

Порошенко также сообщил, что законопроект, предложения бизнеса по которому должны быть направлены до конца текущей недели, будет повторно направлен на рассмотрение Национального совета реформ. При этом принятие законопроекта позволит, по словам Порошенко, значительно ускорить экономический рост.

«Мы выйдем на отметку 6% роста ВВП уже в 2019-2020 годах», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национального совета реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предполагается, что дивиденды будут облагаться налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Порошенко заявлял, что замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.