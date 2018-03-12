Доллар и евро резко подешевели в курсах Нацбанка

Официальный курс НБУ на 13 марта: 100 USD – 2592.4612 грн; 100 EUR – 3189.2458 грн; 10 RUR - 4.5793 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2592.4612 (12 марта – 2609.3953)

100 EUR – 3189.2458 (12 марта – 3240.0861)

10 RUR – 4.5793 (12 марта – 4.5939)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,92 грн/долл. Котировки гривни к доллару на 13 копеек выше по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Ккотировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,8964/32,9334 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.