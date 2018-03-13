Годовая инфляция в Венесуэле превысила 6000%

01:39, 13 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комиссию по финансам национальной ассамблеи страны.

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Согласно докладу ведомства, в феврале нынешнего года уровень инфляции достиг 80%, а с декабря 2017 года по февраль текущего превысил 231%.

"Если такая экспоненциальная скорость роста цен сохранится, то приготовьтесь к инфляции в 131985% в 2018 году", - цитирует Reuters экономиста Анджела Альварадо.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле в годовом выражении за период с января 2017 года по январь 2018-го составила 4068%.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах Венесуэлы до низшей отметки "C" с уровня "Caa3". В то же время прогноз по рейтингам изменен с негативного на стабильный.

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Теги: #инфляция#Венесуэла#финансовый кризис#Венесуэла инфляция