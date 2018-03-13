Страховая компания Ярославского "ИНГО-Украина" приняла в 2017 г. 1 млрд. грн. cтраховых платежей

По итогам 2017 года АСК "ИНГО- Украина", принадлежащая группе DCH Александра Ярославского, собрала страховых платежей на сумму 1 064,5 млн. грн, сообщила пресс-служба компании. В соответствии с Законом Украины "О страховании" страховой платеж (страховая премия, страховой взнос) - это сумма денег, которую страхователь (клиент) выплачивает страховщику (страховой компании) согласно договору.

Компания нацелена на дальнейший рост и укрепление рыночных позиций.

«На фоне высокого уровня неопределенности и рисков в экономике, АСК «ИНГО Украина» увеличила свои финансовые результаты в рамках установленных целей, — отметил Игорь Гордиенко, председатель правления, — позитивную динамику компания демонстрирует уже в течение нескольких лет. Поэтому наша текущая задача — дальнейшее развитие операционной среды для прибыльного роста в течение длительного периода».

«ИНГО Украина» сообщила, что сбор страховых премий в 2017 году увеличился на 17,1% в сравнении с 2016 годом. В структуре собранных страховых платежей на транспортное страхование приходится 560 млн грн.; на комплексное страхование ответственности и имущества — свыше 350 млн грн.; на личные виды страхования — 154 млн грн. Общий объем страховых премий по итогам ушедшего года составил 1064,5 млн. грн.

Выплаты компании в 2017 году по урегулированным 86 тыс. страховых событий превысили 540 млн грн, что на 50% больше, чем в 2016 году.

В 2017 году АСК «ИНГО Украина» реализовала ряд проектов по модернизации своей IT-инфраструктуры с целью создания новых клиентских сервисов и перевода бизнес-процессов на цифровые платформы.

«В ближайшие годы компания продолжит развивать корпоративные IT в области управления данными, развития бизнес-процессов, архитектуры программных приложений, технической архитектуры и информационной безопасности», — сообщил Игорь Гордиенко.

Напомним, что с 2017 года Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» входит в состав группы DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского. АСК «ИНГО Украина» работает на рынке свыше 20 лет, входит в группу крупнейших страховых организаций Украины по объему премий, величине собственных активов и суммам страховых возмещений. Компания располагает 28 лицензиями на различные виды обязательного и добровольного страхования, предоставляет страховые услуги корпоративным и розничным клиентам. 26.12.2017 рейтинговое агентство «IBI-Рейтинг» подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЧАО «Акционерная страховая компания ИНГО Украина» по Национальной рейтинговой шкале на уровне uaАА, прогноз «стабильный».