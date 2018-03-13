В Украине резко дешевеет валюта

Доллар в обменниках Киева подешевел до 26,05 грн, евро - до 32,20 грн. Продать доллары можно за 25,95 грн, евро - за 32,00 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 13 марта составляет 26,05 грн, евро - 32,20 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 25,95 грн, евро - за 32,00 грн за одну денежную единицу.

В понедельник, 12 марта, стоимость валюты в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,30 грн/долл., 32,50 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 12 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,89/25,92 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 32,8964/32,9334 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.