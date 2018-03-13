Владелец «ТАСкомбанка» Тигипко возглавил правление финучреждения

Тигипко сменил Екатерину Мелеш, занимавшую этот пост 8 месяцев и переведенную на должность советника.

Владелец «ТАСкомбанка» Сергей Тигипко возглавил правление финучреждения вместо Екатерины Мелеш, занимавшей этот пост 8 месяцев и переведенной на должность советника.

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Как сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, наблюдательный совет финучреждения назначил Тигипко на должность председателя правления с 12 марта, сроком на три года, со вступлением в должность после согласования его кандидатуры Национальным банком Украины.

До этого момента обязанности главы правления будет исполнять первый замглавы правления Владимир Дубей.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк оштрафовал «ТАСкомбанк» на 6,08 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, а также принял решение о несоответствии ответственного лица за финмониторинг требованиям законодательства.

«ТАСкомбанк» (ранее - банк «Бизнес Стандарт», г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.