НБУ купил у банков $75 миллионов
12:20, 13 марта 2018Финансы
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Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 115 млн долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на объявленном сегодня валютном аукционе купил у банков 74,9 млн долл.
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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,9233 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 114,8 млн долл.
По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 25,9151 грн/долл., участники рынка заключили 116 сделок на 65,84 млн долл.
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