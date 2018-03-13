НБУ купил у банков $75 миллионов

12:20, 13 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 25,9233 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 114,8 млн долл.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:30 установился на уровне 25,9151 грн/долл., участники рынка заключили 116 сделок на 65,84 млн долл.

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Теги: #курс гривни#курс доллара