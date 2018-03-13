Как вы относитесь к замене бумажных 1, 2, 5 и 10 гривень монетами? – опрос УНИАН

В НБУ планируют постепенно вытеснить бумажные 1,2,5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов.

Национальный банк Украины объявил о планах постепенно заменить банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень монетами соответствующих номиналов. В связи с этим УНИАН решил поинтересоваться у своих читателей, как они относятся к такому нововведению.

Как сообщал УНИАН, презентацию новых монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривень Национальный банк Украины намерен провести 14 марта 2018 года.

При этом в регуляторе отмечают, что украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами соответствующих номиналов, пока монеты естественно и постепенно не заменят банкноты в обращении.