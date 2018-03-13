В Украине внедрят электронный арест счетов должников

В Минюсте считают, что действующий в настоящее время в Украине порядок значительно замедляет взыскание средств с должника и повышает стоимость этой процедуры.

Министерство юстиции Украины намерено внедрить электронный арест средств на счетах должников в банках и других финансовых учреждениях в рамках обязательств нашей страны перед Международным валютным фондом об автоматизации процесса сбора и принудительно взыскания долга.

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Как сообщается на сайте Минюста, действующий на сегодняшний день в Украине порядок с бумажным документооборотом значительно замедляет взыскание средств с должника и повышает стоимость этой процедуры. Так, сейчас информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальной службу Украины относительно юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Получить информацию о счетах граждан можно только направив запросы во все банковские учреждения страны по почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк.

Минюст отметил, что для подготовки соответствующего законопроекта группа украинских специалистов посетила Хорватию и Португалию, где уже существует электронный арест средств должников на счетах в банковских учреждениях.

Как сообщал УНИАН, Государственная исполнительная служба на протяжении 2017 года взыскала более 2,1 млрд грн в пользу государственного бюджета, из которых 800 млн грн - исполнительный сбор.