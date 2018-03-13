Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выведении с рынка банка «Хрещатик»

Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

Верховный суд Украины отказал Национальному банку в пересмотре решений судов предыдущих инстанций о признании незаконным решения регулятора о выведении с рынка банка «Хрещатик».

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Как следует из решения, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений, Верховный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций, признающих противоправным постановление НБУ об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных.

Также сообщается, что постановление вступает в законную силу с момента его подписания судьями, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Ранее в Фонде гарантирования вкладов физических лиц заявляли, что решение суда о признании незаконным постановления НБУ об отнесении банка «Хрещатик» к категории неплатежеспособных является попыткой прежних акционеров и менеджмента банка снять с себя ответственность и избежать наказания, а не намерением возобновить работу финучреждения и вернуть средства вкладчикам и кредиторам.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Хрещатик» с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк «Хрещатик» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.