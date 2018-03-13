Тигипко решил объединить свои банки

14:54, 13 марта 2018
Финансы
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Фото УНИАН

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Как сообщается на сайте "ТАСкомбанка", с учетом важности вопроса реорганизации банков и было принято решение о назначении Тигипко главой правления "ТАСкомбанка", о чем банк ранее сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Справка УНИАН. "ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года. Владелец банка Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе пост вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

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Теги: #Тигипко Таскомбанк#бизнес Тигипко#ВиЭс Банк Тигипко