"ПриватБанк" снова сообщает о мошенническом приложении "Универсальный мобильный банкинг"

Банк называет приложение программой для кражи личных данных клиентов и денег.

Национализированный "ПриватБанк" рекомендовал клиентам воздержаться от регистрации и использования нового мошеннического приложения для Android "Универсальный мобильный банкинг", появившегося в Google Play сегодня, 13 марта.

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"Единственным приложением, которое позволяет безопасно пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является "Приват24". Любые посторонние "универсальные мобильные банки" по сути являются фишинговыми программами, созданными для кражи личных данных клиентов и кражи денег", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

По информации финучреждения, в настоящее время специалисты банка проводят необходимые действия для удаления из Google Play этого приложения по требованию "ПриватБанка" и других украинских банков.

"Также банк продолжит работу по блокированию сайтов мошенников и отзыву сертификатов разработчиков фишингового продукта", - отмечается в сообщении.

Ранее банк уже предупреждал клиентов об опасности регистрации и использования приложения для Android "Универсальный мобильный банкинг", размещенного в Google Play 14 февраля, называя его мошенническим. Впоследствии приложение было удалено.

Справка УНИАН. "ПриватБанк" (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря 2016 года Кабинет министров решил национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны по предложению Национального банка.