Крупные плательщики за год задекларировали 70 миллиардов налога на прибыль

17:49, 13 марта 2018
Финансы
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REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы.

По данным Офиса, налогоплательщики получили 4,514 триллиона гривень дохода, что на 12,9% превышает доходы по итогам 2016 года.

Наибольшие начисления налога на прибыль осуществили налогоплательщики Киева – 46,669 миллиарда гривень, Днепра – 13,972 миллиарда гривень, Запорожья – 4,936 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в 2017 году получил 792,9 миллиарда гривень доходов, что на 2,7% больше годовой бюджетной росписи.

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