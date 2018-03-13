МВФ не поддерживает замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал

В МВФ считают, что принятие законопроекта может привести к потере доходов госбюджета в размере около 2% ВВП.

Международный валютный фонд не поддерживает президентский законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал, который предусматривает нулевую ставку налогообложения части прибыли, которая реинвестируется в бизнес.

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Об этом сообщается в письме главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена, опубликованном заместителем главы Администрации президента Дмитрием Шимкивым.

"Мы понимаем, что законопроект может быть скоро направлен в парламент. В связи с этим я хочу воспользоваться возможностью и еще раз подчеркнуть, что мы не можем поддержать переход к корпоративному налогу, который базируется на распределении дивидендов. У нас есть серьезные опасения по поводу потери доходов (госбюджета - УНИАН), которые при отсутствии компенсаторных мер подорвут одну из основных целей поддерживаемой МВФ программы с Украиной: обеспечить фискальную устойчивость", - говорится в письме.

При этом ван Роден отметил, что принятие законопроекта может привести к потере доходов госбюджета в размере около 2% ВВП. Сославшись на пример Эстонии, представитель МВФ подчеркнул, что после принятия в этой стране аналогичного законодательства доходы от корпоративных налогов упали до 0,7% ВВП с 2% ВВП и восстановились более чем через 10 лет.

Также в МВФ подчеркнули, что замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал создаст мотивацию для акционеров компаний совершать фиктивные переплаты по транзакциям, избегая таким образом любого налогообложения. При этом администрирование нового налога, по мнению Фонда, усложнится, поскольку необходимо будет значительно расширить контроль за трансфертным ценообразованием.

"Нет свидетельств недостаточной ликвидности в корпоративном секторе, для того чтобы оправдать, по сути, программу беспроцентного публичного финансирования в размере около 2% ВВП ежегодно", - отметил ван Роден.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил бизнесу компромиссы по введению налога на выведенный капитал и заявил о намерении повторно вынести законопроект на рассмотрение Национальным советом реформ. По его словам, замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

В октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальным советом реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.