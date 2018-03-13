Официальный курс гривни на 14 марта: доллар подешевел, евро подорожал

Официальный курс НБУ на 14 марта: 100 USD – 2591,5887 гривни; 100 EUR – 3207,8685 гривни; 10 RUR - 4,5518 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2591,5887 (13 марта – 2592,4612)

100 EUR – 3207,8685 (13 марта – 3189,2458)

10 RUR – 4,5518 (13 марта – 4,5793)

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Как сообщал УНИАН, сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,92/25,95 гривни/доллар.

Текущие котировки гривни к доллару на 6 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,8964/32,9334 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 25,9159 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 536 сделок на сумму 419,18 миллиона долларов.