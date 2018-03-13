ЕС добавил три страны в "черный список" налоговых гаваней

В "черном списке" налоговых гаваней и в дальнейшем остаются 9 стран и территорий.

ЕС внес изменения в перечень юрисдикций, которые не сотрудничают с Евросоюзом в налоговой сфере должным образом.

Об этом говорится в сообщении Совета Европейского Союза, передает Европейская правда.

В частности, решением ЕС в список налоговых гаваней включены три страны, но при этом, из списка были изъяты три другие юрисдикции.

Читайте такжеЕврокомиссия раскритиковала налоговую политику нескольких стран ЕС

Как пояснили в Совете ЕС, это было сделано с учетом взятых юрисдикциями обязательств по устранению недостатков, указанных Евросоюзом.

"13 марта Совет ЕС исключил Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия из перечня и добавил туда Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова", - говорится в решении Совета ЕС.

Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему остаются 9 стран и территорий.

Юрисдикции, которые останутся в черном списке, помимо указанных: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны.

В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея.

Однако, уже в январе 2018 года Евросоюз исключил восемь стран и территорий из списка юрисдикций, которые не сотрудничают с ЕС в налоговой сфере должным образом. В частности, Барбадос, Гренада, Республика Корея, Макао, Монголия, Панама, Тунис и Объединенные Арабские Эмираты перемещены в отдельную категорию юрисдикций, подлежащих пристальному мониторингу.

ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередной утечки офшорных документов под названием Paradise Papers. Публикация снова поднялка вопрос о законности и прозрачности "налоговых гаваней".