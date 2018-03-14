Скандал вокруг банка "Хрещатик": НБУ считает выводы судов ошибкой

По информации Нацбанка, Верховный суд никаких решений по существу спора не принимал.

Национальный банк считает ошибочными выводы судов о своих мерах в отношении банка "Хрещатик", сообщили УНИАН в пресс-службе регулятора.

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"Верховный суд никаких решений по существу спора не принимал. Национальный банк считает, что суды пришли к ошибочному выводу о признании противоправной бездеятельности НБУ относительно непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка "Хрещатик", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что регулятор всегда действует на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

Ранее Верховный суд Украины обнародовал решение, в котором отказал Национальному банку в пересмотре решений судов предыдущих инстанций о признании незаконным решения регулятора о выведении с рынка банка "Хрещатик". Постановление суда вступает в законную силу с момента его подписания, является окончательным и обжалованию не подлежит.

По информации Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обращение в суды прежних акционеров и менеджмента банка "Хрещатик" с требованием признать незаконным постановление НБУ об отнесении финучреждения к категории неплатежеспособных является попыткой снять с себя ответственность и избежать наказания, а не намерением возобновить работу финучреждения и вернуть средства вкладчикам и кредиторам.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Хрещатик" с 6 июня 2016 года начал ликвидацию финучреждения. Временная администрация работала в банке с 5 апреля 2016 года.

Банк "Хрещатик" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в двадцатку крупнейших банков по объему активов. Согласно данным о структуре собственности банка, ключевыми владельцами финучреждения были гражданин Украины Андрей Иванов с долей 37%, Киевская горгосадминистрация с долей 25%, гражданин Австрии Николай Солдатенко с долей 24%.