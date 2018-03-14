Гривня уходит в металл: Нацбанк рассказал, когда бумажные деньги заменят монетами (инфографика)

Монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни будут введены в обращение с 27 апреля.

Национальный банк Украины выпускает в обращение монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

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Об этом сообщил в ходе брифинга исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, отметив, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.

"С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни", - сказал Смолий.

По его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривень будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Смолий подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.