В Нацбанке сообщили, когда прекратят выпуск мелких монет

Для упрощения наличных расчетов Нацбанк установил правила округления общей суммы покупки.

Национальный банк Украины с 1 июля прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек с введением правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Национальный банк Украины прекращает чеканить монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. В то же время все эти номиналы разменных монет и дальше будут оставаться в обращении", - сказал Смолий.

Он пояснил, что регулятор в дальнейшем не будет пополнять наличный оборот новыми монетами указанных номиналов, однако они продолжат выполнять функцию средства платежа.

Для упрощения наличных расчетов Нацбанк установил правила округления общей суммы покупки, согласно которым сумма от 1 до 4 копеек округляется в сторону уменьшения, а сумма от 5 до 9 копеек - в сторону увеличения.

"Реализация этой инициативы не приведет к удорожанию товаров и услуг. Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары", - отметил Смолий.