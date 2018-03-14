Нацбанк ожидает, что в обращении станет меньше банкнот и монет

Среднее количество монет на одного украинца сократится вдвое, а банкнот в обращении - на 40%.

Среднее количество монет на одного украинца через два-три года сократится вдвое, а банкнот в обращении - на 40% благодаря решениям Национального банка о прекращении чеканки мелких монет и постепенной замене мелких банкнот монетами.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга, подытоживая эффект от объявленного решения о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и решения о постепенной замене в обращении монет номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень.

"Если экстраполировать эти решения на сегодняшнюю структуру наличных денег в обращении, то из него исчезнет почти 60% общего количества монет в обращении - это более восьми миллиардов монет мелких номиналов. В то же время более чем один миллиард банкнот будет заменен монетами", - сказал Смолий.