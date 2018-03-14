В НБУ подсчитали экономию от ввода в оборот металлических гривень

Замена банкнот на монеты позволит Украине сэкономить около 1 миллиарда гривень.

Замена банкнот в обращении номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты соответствующих номиналов позволит государству сэкономить около 1 миллиарда гривень.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот. Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень могут в среднем около одного года", - сказал Смолий.

Он отметил, что к этому решению Нацбанк стимулирует развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей.