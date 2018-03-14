Официальный сайт украинского Гидрометцентра тайно майнит криптовалюту

12:28, 14 марта 2018
Финансы
1409 0
Через официальный сайт Украгідрометцентру тайно майнять криптовалюту / скриншот

Про вирусную программу в коде сайта сообщило издание Altcoin.info. УНИАН проверил эту информацию и , действительно, нашел программу CoinHive в коде сайта.

Заметим, что наличие программы даже не пытаются скрыть. Код майнера можно увидеть, просто открыв HTML-код сайта, на 35-й строчке.

Вирусную программу можно увидеть, открыв HTML-код сайта / скриншот

Программа CoinHive использует мощность компьютеров пользователей сайта для майнинга криптовалют. На официальной интернет-странице программы так и написано: "Монетизируй свой бизнес с помощью мощности процессора пользователя".

Пока неизвестно, подвергся ли сайт Гидрометцентра хакерской атаке или это работа технических работников сайта.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля, более 4200 сайтов, в частности таких, которые принадлежат государственным организациям США и Великобритании, были заражены вирусом, который заставлял компьютеры тайно майнить криптовалюту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #скрытый майнинг#майнинг в Украине