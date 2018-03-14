В НБУ показали, как будут выглядеть новые монеты, которыми заменят часть бумажных гривень (фото)

С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни.

Национальный банк Украины презентовал монеты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

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Исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга отметил, что новые монеты будут вводиться в обращение поэтапно.

«С 27 апреля 2018 года будут введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривни», - сказал Смолий.

По его словам, монеты номинальной стоимостью 5 и 10 гривень будут вводиться в обращение в 2019-2020 годах.

Смолий подчеркнул, что украинцы смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как изымать банкноты из обращения регулятор не будет, но прекратит их выпуск.

По словам Смолия, замена банкнот в обращении номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень на монеты соответствующих номиналов позволит государству сэкономить около 1 млрд гривень.

«Продолжительность жизни монет значительно выше продолжительности жизни банкнот. Монеты обращаются около 20 лет, а банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривень могут в среднем около одного года», - сказал Смолий.

Он отметил, что к этому решению Нацбанк стимулирует развитие безналичных расчетов, изменение покупательной способности гривни за последние 20 лет и изменения в поведении потребителей.