В Минфине рассказали, когда ожидают новой финпомощи от Евросоюза

В министерстве ожидают утверждения новой программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины в 1 млрд евро в начале осени.

Министерство финансов ожидает окончательного утверждения новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины в размере 1 млрд евро в начале осени.

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Ориентировочно мы ожидаем окончательное утверждение (программы макрофинансовой помощи ЕС - УНИАН) в начале осени», - сказал он.

По словам министра, ключевым условием утверждения помощи будет внедрение системы автоматической верификации деклараций государственных служащих, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

При этом макрофинансовая помощь рассчитана на год и будет разделена на два транша, размер которых является предметом дискуссии.

Глава Минфина выразил надежду на то, что в текущем году Украине удастся получить оба транша.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила Совету Европейского Союза и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро. По словам вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, Украина может получить транш макрофинансовой помощи до конца текущего года.

С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, ключевым требованием ЕС к Украине для четвертой программы макрофинансовой помощи является запуск автоматической верификации электронных деклараций.