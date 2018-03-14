В Минфине рассказали, когда ожидают новой финпомощи от Евросоюза

15:42, 14 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Ориентировочно мы ожидаем окончательное утверждение (программы макрофинансовой помощи ЕС - УНИАН) в начале осени», - сказал он.

По словам министра, ключевым условием утверждения помощи будет внедрение системы автоматической верификации деклараций государственных служащих, а также продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

При этом макрофинансовая помощь рассчитана на год и будет разделена на два транша, размер которых является предметом дискуссии.

Глава Минфина выразил надежду на то, что в текущем году Украине удастся получить оба транша.

Как сообщал УНИАН, Еврокомиссия предложила Совету Европейского Союза и Европейскому парламенту предоставить Украине новую программу макрофинансовой помощи (МФП) в размере 1 млрд евро. По словам вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини, Украина может получить транш макрофинансовой помощи до конца текущего года.

С 2014 года Еврокомиссия предоставила Украине 3,4 млрд евро МФП в виде кредитов с низкими процентами.

По словам министра финансов Украины Александра Данилюка, ключевым требованием ЕС к Украине для четвертой программы макрофинансовой помощи является запуск автоматической верификации электронных деклараций.

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Теги: #финпомощь ЕС#кредиты для Украины