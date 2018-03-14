Нелегальный алкоголь уводит из бюджета Украины 360 миллионов евро в год

ЕС выделяет в 2018 году 208 млн евро помощи на борьбу с коррупцией, а нелегальный алкогольный рынок Украины уводит из бюджета страны 360 млн евро.

В Европейском союзе опасаются, что Украина может стать перевалочным пунктом для контрабанды нелегального алкоголя в Европу.

Об этом говорится в материале EU Reporter.

По информации издания, в Украине абсолютно «неконтролируемый и нерегулируемый» рынок производства спирта, при этом только в Украине до сих пор существует государственная монополия на его производство.

«То есть спиртовая отрасль находится под полным контролем и в зоне ответственности госорганов. По статистике Международного Валютного Фонда, производство нелегального спиртного в Украине достигает 60% - а это сотни смертей от отравлений и миллионы евро недополученные в государственный бюджет. Согласно расследований украинской Антикоррупционной правозащитной организации, по крайней мере половина государственных спиртзаводов производит нелегальный спирт, а нелегальная водка производится не кустарным методом, а на полноценных ликероводочных заводах - 10 из 30 заводов занимаются производством контрафакта», - говорится в материале.

Издание напоминает, что согласно аудиту международной компании PwC, из-за «черного рынка» бюджет Украины недополучает около 12 млрд гривен (360 млн евро) ежегодно.

«Фактически налогоплательщики ЕС компенсируют украинцам то, что оседает в карманах украинских коррупционеров самого высокого эшелона власти. ЕС выделяет в 2018 году 208 млн евро помощи на борьбу с коррупцией, а нелегальный алкогольный рынок Украины уводит из бюджета страны 360 млн евро. Логика взаимоотношений ЕС-Украина достаточно странная», - говорится в статье.

По данным EU Reporter, вопросы относительно нелегального алкоголя из Украины уже активно обсуждаются европейскими парламентариями, они будут вынесены в повестку дня на ближайшей рабочей встрече с украинским правительством.

Также отмечается, что в прошлом году Евросоюз предоставил Украине безвозмездную помощь на сумму 174 миллионов евро, в этом году ожидаемые объемы помощи Евросоюза составляют около 208 миллионов евро.

Одно из основных направлений, которое утверждено Европейской Комиссией в рамках Стратегического документа о помощи Украине на 2018-2020 годы – это экономическое развитие, улучшение бизнес-климата и борьба с коррупцией.

Тем не менее, по данным Transparency International уровень коррупции в Украине в 2017 является самым высоким в Европе, а страна ухудшила позиции и занимает лишь 130 строчку рейтинга борьбы с коррупцией, на уровне с Ираном, Гамбией и Сьерра Лионе.