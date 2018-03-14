Ветеранам войны выплатят одноразовую помощь: правительство определило суммы

Лицам с инвалидностью вследствие войны первой группы будет выплачено 3685 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны второй группы - 3265 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны третьей группы - 2845 грн, участникам боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерей - 1265 грн.

Правительство приняло решение об осуществлении разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

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Соответствующее постановление «Некоторые вопросы выплаты в 2018 году разовой денежной помощи, предусмотренной законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защитыˮ и "О жертвах нацистских преследований было принято на заседании правительства в среду.

"Сегодня мы примем решение о разовых выплатах инвалидам войны различных категорий. В частности, лицам с инвалидностью вследствие войны первой группы будет выплачено 3685 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны второй группы - 3265 грн, лицам с инвалидностью вследствие войны третьей группы - 2845 грн, участникам боевых действий и несовершеннолетним узникам концлагерей - 1265 грн", - сказал перед принятием указанного постановления премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, помощь выплачивается в соответствии с законодательством ветеранам до 5 мая ежегодно, более 1 млн 167 тысячам ветеранов.

«Это традиционное решение. В этом году она также выплачивается в увеличенном размере», - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в прошлом году повысил выплаты разовой денежной помощи ветеранам войны в среднем на 26%.

Инвалидам войны первой группы было выплачено 3500 грн, инвалидам войны второй группы - 3100 грн, инвалидам войны третьей группы - 2700 грн, участникам боевых действий - 1200 грн, членам семей погибших - 600 грн, участникам войны, бывшим заключенным лагерей - 500 грн.