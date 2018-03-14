Минфин поддержит введение налога на выведенный капитал, но при одной условии

17:05, 14 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк на брифинге в Киеве.

«Я не могу позволить, чтобы сейчас, в этот ответственный год, мы принимали экономически и финансово важные решения под давлением предвыборной риторики. Это безответственно... Мы планируем внедрить эту систему (замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал - УНИАН) со следующего года. Это однозначно», - сказал министр.

По словам главы Минфина, министерство поддержит введение налога на выведенный капитал исключительно в пакете с бюджетной резолюцией, которая учтет сокращение государственных затрат, соответствующих потерям бюджета на уровне 25 млрд грн.

«Резолюция сейчас разрабатывается. Мы рассчитываем, что она будет принята парламентом в июне месяце вместе с законом про выведенный капитал. Я считаю, что это абсолютно правильная позиция. Любые другие шаги Минфином поддержаны не будут», - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко предложил бизнесу компромиссы по введению налога на выведенный капитал и заявил о намерении повторно вынести законопроект на рассмотрение Национальным советом реформ. По его словам, замена налога на прибыль новым налогом на выведенный капитал позволит усилить экономический рост и ликвидировать коррупционные схемы в администрировании налогов.

В октябре прошлого года Кабинет министров поддержал законопроект о введении налога на выведенный капитал и направил его на рассмотрение Национальному совету реформ.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предполагает, что базой налогообложения для предприятий будет не прибыль, с которой взимается налог, а дивиденды и приравненные к дивидендам доходы, такие как роялти и проценты. Предлагается дивиденды облагать налогом по льготной ставке 15%, а приравненные к дивидендам платежи - по ставке 20% годовых.

Большинство украинских бизнес-ассоциаций выразило поддержку законопроекту.

МВФ выступил против законопроекта в случае его принятия без компенсации потерь бюджета.

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Теги: #налоги#налог на выведенный капитал