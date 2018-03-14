Банкам предлагают экономить до 30% затрат, передав инкассацию на аутсорсинг

17:30, 14 марта 2018
Финансы
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Фото УНИАН

Об этом заявил директор департамента международных перевозок компании «СІТ Секьюрити» Александр Бородько на конференции «Аутсорсинг банками непрофильных видов деятельности и рисков. Безопасность, гарантии, ответственность».

«Как показывает международная статистика, банк может сэкономить от 15 до 30% затрат, получая такой же или даже более высокий уровень обслуживания. Многие банки на западе уже отдают операции с наличностью на аутсорсинг», - сказал он.

По словам Бородько, сегодня банки тратят 80% ресурсов на обеспечение наличными, и этот показатель будет только расти из-за роста цен на топливо, загруженности дорог и повышения стандартов безопасности.

При этом, передача этой функции на аутсорсинг специализированной компании будет способствовать сокращению затрат, повышению качества контроля и продуктивности банковских процессов.

Ссылаясь на опыт компаний, которые уже воспользовались аутсорсингом инкассации, Бородько отметил, что такие компании улучшили свой доступ к наличности до 99,8%, сократили остатки денежной наличности на 30%, а соответствующие затраты – на 33%.

При выборе компании – партнера для аутсорсинга инкассации он рекомендовал выбирать знающих свое дело профессионалов, а также оценивать финансовое состояние компании и выяснять наличие реального страхования рисков.

В свою очередь, директор компании «СІТ Секьюрити» Александр Калашник отметил, что тема аутсорсинга банками инкассации и обработки наличности актуальна на фоне мировых трендов оптимизации бизнес-процессов.

«В Киевской области много городов – Белая Церковь, Мироновка, Ирпень, Барышевка, Яготын. Фактически каждый день наши автомобили в этих городах бывают. Но и банковские автомобили в эти города ездят. Мы можем эту услуги оказывать банкам. Для банков это будет гораздо дешевле», - сказал он.

Также в качестве примера он привел большой торговый центр, в котором расположено много магазинов, каждый из которых зачастую инкассируют разные банки. «Нужно ли банкам нести такие расходы? Может, правильно было бы организовать инкассаторский пункт, собрать всю наличность с бутиков, сконцентрировать в одной комнате, поставить сейф, а потом приехать на автомобиле и забрать», - предложил Калашник. 

Присутствующий на конференции заместитель директора департамента денежного обращения Национального банка Украины Герман Богатырев, в свою очередь, отметил, что каждый банк в Украине оценивает свою потребность в передаче инкассации на аутсорсинг с точки зрения комплекса факторов, однако международный опыт свидетельствует, что подобные компании играют в этом процессе значительную роль. 

«Даже большую роль, чем банки, поскольку банки в основном передают это на аутсорсинг. В Германии работает порядка 100 СІТ-компаний, в Италии – 140. Большую часть рынка как раз обеспечивают эти компании, а не банки», - сказал он, допуская, что такой сценарий развития событий возможен и в Украине. 

Также Богатырев сообщил, что Нацбанк намерен предоставить СІТ-компаниям возможность обработки и хранения наличности, чтобы оптимизировать работу с наличностью, для чего в ближайшее время разработает и обнародует для общественного обсуждения изменения в свои нормативные документы. «Я надеюсь, что во втором квартале мы примем это решение», - отметил представитель НБУ.

Справка УНИАН. Национальный банк разработал новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям). Подобная модель, используемая в Великобритании, Бразилии, Голландии, Финляндии и Швеции, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

Компания «СІТ Секьюрити» стала первым небанковским игроком на этом рынке, получив соответствующую лицензию НБУ в декабре 2016 года. С июня 2017 года компания начала междугородные перевозки валютных ценностей, а в августе провела первую в Украине авиаперевозку банкнот. В сентябре компания подписала договор о сотрудничестве с Loomis International и приобрела первый в Украине страховой полис от всех рисков с перестрахованием в Ллойдс. CIT Security с партнерами также обеспечивает доставку ценностей и наличности в любую точку планеты.

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