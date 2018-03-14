Банкам предлагают экономить до 30% затрат, передав инкассацию на аутсорсинг

Сегодня банки тратят 80% ресурсов на обеспечение наличными, и показатель этот будет расти.

Передача на аутсорсинг услуг инкассации ценностей позволит банкам экономить от 15 до 30% соответствующих затрат, получая при этом такой же или даже более высокий уровень обслуживания.

Об этом заявил директор департамента международных перевозок компании «СІТ Секьюрити» Александр Бородько на конференции «Аутсорсинг банками непрофильных видов деятельности и рисков. Безопасность, гарантии, ответственность».

«Как показывает международная статистика, банк может сэкономить от 15 до 30% затрат, получая такой же или даже более высокий уровень обслуживания. Многие банки на западе уже отдают операции с наличностью на аутсорсинг», - сказал он.

По словам Бородько, сегодня банки тратят 80% ресурсов на обеспечение наличными, и этот показатель будет только расти из-за роста цен на топливо, загруженности дорог и повышения стандартов безопасности.

При этом, передача этой функции на аутсорсинг специализированной компании будет способствовать сокращению затрат, повышению качества контроля и продуктивности банковских процессов.

Ссылаясь на опыт компаний, которые уже воспользовались аутсорсингом инкассации, Бородько отметил, что такие компании улучшили свой доступ к наличности до 99,8%, сократили остатки денежной наличности на 30%, а соответствующие затраты – на 33%.

При выборе компании – партнера для аутсорсинга инкассации он рекомендовал выбирать знающих свое дело профессионалов, а также оценивать финансовое состояние компании и выяснять наличие реального страхования рисков.

В свою очередь, директор компании «СІТ Секьюрити» Александр Калашник отметил, что тема аутсорсинга банками инкассации и обработки наличности актуальна на фоне мировых трендов оптимизации бизнес-процессов.

«В Киевской области много городов – Белая Церковь, Мироновка, Ирпень, Барышевка, Яготын. Фактически каждый день наши автомобили в этих городах бывают. Но и банковские автомобили в эти города ездят. Мы можем эту услуги оказывать банкам. Для банков это будет гораздо дешевле», - сказал он.

Также в качестве примера он привел большой торговый центр, в котором расположено много магазинов, каждый из которых зачастую инкассируют разные банки. «Нужно ли банкам нести такие расходы? Может, правильно было бы организовать инкассаторский пункт, собрать всю наличность с бутиков, сконцентрировать в одной комнате, поставить сейф, а потом приехать на автомобиле и забрать», - предложил Калашник.

Присутствующий на конференции заместитель директора департамента денежного обращения Национального банка Украины Герман Богатырев, в свою очередь, отметил, что каждый банк в Украине оценивает свою потребность в передаче инкассации на аутсорсинг с точки зрения комплекса факторов, однако международный опыт свидетельствует, что подобные компании играют в этом процессе значительную роль.

«Даже большую роль, чем банки, поскольку банки в основном передают это на аутсорсинг. В Германии работает порядка 100 СІТ-компаний, в Италии – 140. Большую часть рынка как раз обеспечивают эти компании, а не банки», - сказал он, допуская, что такой сценарий развития событий возможен и в Украине.

Также Богатырев сообщил, что Нацбанк намерен предоставить СІТ-компаниям возможность обработки и хранения наличности, чтобы оптимизировать работу с наличностью, для чего в ближайшее время разработает и обнародует для общественного обсуждения изменения в свои нормативные документы. «Я надеюсь, что во втором квартале мы примем это решение», - отметил представитель НБУ.

Справка УНИАН. Национальный банк разработал новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям). Подобная модель, используемая в Великобритании, Бразилии, Голландии, Финляндии и Швеции, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

Компания «СІТ Секьюрити» стала первым небанковским игроком на этом рынке, получив соответствующую лицензию НБУ в декабре 2016 года. С июня 2017 года компания начала междугородные перевозки валютных ценностей, а в августе провела первую в Украине авиаперевозку банкнот. В сентябре компания подписала договор о сотрудничестве с Loomis International и приобрела первый в Украине страховой полис от всех рисков с перестрахованием в Ллойдс. CIT Security с партнерами также обеспечивает доставку ценностей и наличности в любую точку планеты.