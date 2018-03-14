Доллар в Украине после резкого падения снова дорожает

Доллар в обменниках Киева подскочил до 26,35 грн, евро - до 32,60 грн.

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 14 марта составляет 26,35 грн, евро - 32,60 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,25 грн, евро - за 32,40 грн за одну денежную единицу.

Во вторник, 13 марта, валюта в киевских небанковских обменных пунктах стоила дешевле - 26,05 грн за доллар и 32,20 грн за евро.

Котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины сегодня к середине торгов установились на уровне 25,98/26,01 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,12/32,16 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4546/0,4557 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,0129 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 316 сделок на сумму 188,72 млн долл.