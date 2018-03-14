Всемирный банк подсчитал долю "кумовского" бизнеса в Украине

В банке отметили, что в Украине 2% политически связанных фирм контролируют 20% оборота и четверть активов всех отечественных компаний.

В Украине 2% политически связанных фирм, определяемых по критерию наличия хотя бы одного политического влиятельного лица в структуре собственности либо руководства, контролируют 20% оборота и четверть активов всех отечественных компаний.

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Об этом сообщила директор Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен в колонке, опубликованной "Экономической правдой".

«Наша команда задала вопрос: каковы масштабы политических связей среди украинских фирм? Связаны ли эти политические связи с разными результатами связанных фирм?... В Украине политически связанными являются 2% фирм, но они контролируют 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний. Эти цифры остаются стабильными на протяжении длительного времени», - отметила Кахконен.

По ее словам, политически связанные фирмы сосредоточены в горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслях, где на них приходится более 40% оборота и более половины всех активов.

«Анализ возмещения НДС с 2016 года по март 2017 года показал, что политически связанная фирма проверяется аудиторами на 61% меньше, чем несвязанная», - подчеркнула представитель ВБ.

Также Кахконен отметила, что политически связанные фирмы менее продуктивны. И хотя причинно-следственную связь между политической связанностью и низкой продуктивностью точно установить не удалось, повышение продуктивности таких фирм могло бы ускорить рост экономики на 1-2%, добавила она.

«Наш анализ показал, что, несмотря на четкую экономическую стоимость «кумовского капитализма», окончательный успех экономических реформ в Украине в большой мере будет зависеть от преодоления сопротивления заинтересованных кругов любым усилиям по созданию правовой системы и норм», - подчеркнула Кахконен.

По ее словам, независимый антикоррупционный суд должен стать следующим логичным завершением формирования антикоррупционной прокуратуры, как это предусмотрено действующим законодательством Украины.

«Ответственная и активная гражданская позиция - лучший подход к разрыву заколдованного круга «кумовского капитализма»», - отметила представитель ВБ.

Как сообщал УНИАН, согласно данным опроса Dragon Capital, Европейской Бизнес Ассоциации и Центра экономических стратегий, основными барьерами для привлечения капитала в Украину иностранные инвесторы в 2017 считали коррупцию и недоверие к судебной системе.

По словам главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, масштаб коррупции на украинских государственных предприятиях «не описать никакими словами» и он является основным источником политической коррупции - финансирования фракций и партий парламента, лоббирующих свои интересы. НАБУ по состоянию на начало ноября прошлого года расследовало 49 дел о коррупции на государственных предприятиях на общую сумму 20 млрд грн.

Международные партнеры Украины, включая МВФ и Всемирный банк, настаивают на необходимости создания в Украине независимого антикоррупционного суда, назначение судей в котором будет происходить при активном участии международных экспертов.