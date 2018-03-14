Сколько денег украинцы хранят на депозитах: Нацбанк назвал цифры

19:48, 14 марта 2018
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, текущий объем гривневых депозитов на 1,5% ниже показателя на начало года, валютных – на 1,2%.

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,8% в феврале и на 1,9% с начала года - до 580,037 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,4% в феврале, но при этом выросли на 5,4% с начала года - до 16,743 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

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