"Налоги нужно платить": Данилюк хочет закрыть лазейки ухода от уплаты налогов для компаний Порошенко, Ахметова и Веревского

По словам Данилюка, закрытие лазеек для компаний Порошенко, Ахметова и Веревского приведет к пополнению госбюджета на 300 млн грн в год.

Подписанная министром финансов Александром Данилюком в начале этой недели Конвенция об избежании двойного налогообложения между Украиной и Голландией позволит закрыть схемы по оптимизации налогов для украинских компаний - «Кернел», ДТЭК, «Рошен» и «Метинвест».

Об этом в ходе брифинга сообщил сам министр финансов Александр Данилюк.

По словам министра, Голландия входит в ТОП-3 стран, в которые выводятся деньги из Украины без уплаты налогов.

Читайте такжеОфшорный скандал: в Paradise Papers фигурируют 68 украинцев«Простыми словами, мы закрыли возможности для оптимизации налогов для таких компаний как «Кернел», ДТЭК, «Рошен» и «Метинвест»... Налоги надо платить там, где зарабатываются деньги», - сказал министр.

По словам министра, осуществление этой инициативы принесет госбюджету, по предварительным расчетам, более 300 млн грн в год.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Министерства финансов Украины и Королевства Нидерландов подписали протокол об изменениях в Конвенцию между странами об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и имущество.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов по ставке 5%, если фактическим владельцем дивидендов является компания – владелец не менее 20% капитала компании, а также увеличение ставки налогообложения процентов с 2% до 5%, ставку налогообложения роялти на уровне 5% и 10%

По данным ГФС, в 2017 году группа ДТЭК Рината Ахметова уплатила 18 млрд. грн налогов, а его металлургическая компания «Метинвест» 13,8 млрд. грн.

Кондитерская корпорация ROSHEN в 2017 году уплатила 1,6 млрд грн налогов и сборов. Это чуть больше, чем футбольный клуб «Шахтер» Рината Ахметова.