Нацбанк снова опустил курс гривни ниже 26 за доллар
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2601.3978 (14 марта – 2591.5887)
100 EUR – 3217.6689 (14 марта – 3207.8685)
10 RUR – 4.5689 (14 марта – 4.5518)
В среду, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,13/26,17 грн/долл.
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 17 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,3045/32,3513 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0188 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 612 сделок на сумму 428,18 млн долл.