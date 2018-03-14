Нацбанк снова опустил курс гривни ниже 26 за доллар

Официальный курс НБУ на 15 марта: 100 USD – 2601.3978 грн; 100 EUR – 3217.6689 грн; 10 RUR - 4.5689 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2601.3978 (14 марта – 2591.5887)

100 EUR – 3217.6689 (14 марта – 3207.8685)

10 RUR – 4.5689 (14 марта – 4.5518)

В среду, 14 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,13/26,17 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что текущие котировки гривни к доллару на 17 копеек ниже по сравнению с уровнем открытия сегодняшних торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,3045/32,3513 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4770/0,4779 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,0188 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 612 сделок на сумму 428,18 млн долл.