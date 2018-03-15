Фигурантам санкционных списков запретили инвестировать в Telegram - СМИ

Участие в ICO также запрещено резидентам территорий, относительно которых введены санкции: в частности – Крыма и Сирии.

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, ЕС и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие в закрытом ICO (initial coin offering — первичное размещение монет криптовалюты или токенов, которые дают их владельцам определенные права) проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

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Как сообщает РБК, об этом говорится в стандартной форме договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором. Подлинность копии документа журналистам подтвердил один из российских предпринимателей, а также топ-менеджер одного из венчурных фондов, которые рассматривают возможность участия в ICO проекта.

Отмечается, что запрет также распространяется на ближайших родственников фигурантов санкционных списков — детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер. Участие в ICO также запрещено любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. Такими считаются, в частности, Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В документе отмечено, что все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC (know your customer), принятую на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности. В рамках KYC физическим лицом предоставляются такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта, подтверждение места жительства, рекомендация из банка и прочее.

Напомним, компания Telegram, которая оперирует одноименным мессенджером, собралась выручить в ходе первичного размещения токенов (ICO) порядка $1,2 млрд. Создатели мессенджера намерены провести ICO в два этапа. Первый в феврале будет закрытым, второй в марте - публичным, а в ходе каждого из них компания рассчитывает привлечь по $600 млн.

Токены, которые выпускает Telegram, называются Grams. Компания рассчитывает, что их удастся разместить на бирже в 2019 году.