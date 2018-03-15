Чистые международные резервы НБУ выросли до $6,4 миллиарда

По сравнению с началом года, текущий уровень чистых международных резервов на 3,8% ниже.

Чистые международные резервы Национального банка Украины в феврале выросли на 4,2% - до 6,421 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, по сравнению с началом года, текущий уровень чистых международных резервов на 3,8% ниже.

Как сообщал УНИАН, чистые международные резервы Национального банка Украины в 2017 году выросли на 58,5% - до 6,696 миллиарда долларов.