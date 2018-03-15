НБУ в этом году проведет стресс-тестирование 25 банков (список)

В регуляторе отметили, что на 25 указанных банков приходится 93% активов банковского сектора Украины.

Национальный банк Украины в текущем году, в рамках ежегодной проверки устойчивости банковской системы страны, которая предполагает оценку качества активов всех банков, проведет оценку 25 банков.

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Согласно материалам, розданным журналистам в ходе пресс-конференции, посвященной стресс-тестированию, на 25 указанных банков приходится 93% активов банковского сектора Украины.

В частности, в 2018 году будут проверены "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Сбербанк России", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", "Пивденный", "Креди Агриколь Банк", "Проминвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Днепр", "Мегабанк", банк "Восток", "А-Банк", "Идея Банк", "Универсал Банк" и "Банк инвестиций и сбережений".

"Банки, которые по итогам оценки стойкости будут иметь потребность в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации или план мероприятий для поддержки или возобновления уровня капитала", - говорится в сообщении.