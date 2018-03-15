У Гройсмана взялись за криптовалюту: майнинг станет профессией

Правительственный комитет поддержал решение о предоставлении майнингу статусах вида экономической деятельности.

Правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности (КВЭД) пунктом о майнинге.

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Об этом сообщил первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

"Майнинг получит собственный КВЭД в Украине. Только что правительственный комитет поддержал решение дополнить Классификатор видов экономической деятельности пунктом о майнинге как деятельности по поддержке функционирования разделенной базы данных, обеспечения их целостности, неизменности и согласованности путем проведения вычислительных операций электронно-вычислительными машинами", - сообщил Кубив.

Вице-премьер выразил благодарность криптосообществу за конструктивное сотрудничество в этом вопросе. Нормативно-правовой акт для внесения изменений в КВЭД поручено разработать Минэкономразвития, Агентству электронного правительства, Минфину, Минюсту, Госстату, а также по согласию: Нацбанку, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, СБУ И Минэнергоугля.

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Как сообщал УНИАН, глава Комитета Верховной Рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в конце января призвал правительство способствовать развитию майнинга в Украине, отделив эту деятельность от законодательного регулирования криптовалют.

Справка УНИАН. Майнинг - компьютерный вычислительный процесс, который позволяет "эмитировать" криптовалюты. Майнинг представляет собой процесс записи транзакций с биткоинами (или другими криптовалютами) в блокчейн, общедоступную базу данных по всем операциям, которая отвечает за подтверждение транзакции.