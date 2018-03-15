В НБУ уверены, что большинство банков смогут пройти стресс-тестирование

По данным НБУ, большинство из подлежащих оценке банков являются достаточно капитализированными после того, как они прошли диагностику в 2015 году и выполнили программу капитализации.

Национальный банк Украины ожидает, что большинство украинских банков из 25, в которых будет проводиться стресс-тестирование в 2018 году, успешно его пройдут и не будут нуждаться в дополнительном капитале.

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Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор Департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

"Мы ожидаем, что стресс-тестирование будет пройдено безболезненно. Большинство из подлежащих оценке банков являются достаточно капитализированными после того, как они прошли диагностику в 2015 году и выполнили программу капитализации, разработанную по результатам предварительного анализа. Поэтому мы абсолютно уверены, что большая часть банков не будет нуждаться в дополнительном капитале. Я уверен, что нехватка капитала будет проблемой нескольких банков из перечня ТОП-25", - отметил он.

По его словам, НБУ планирует завершить стресс-тестироваие для всех банков до 10 августа. Ваврищук добавил, что если банк по итогам оценки устойчивости будет нуждаться в дополнительном капитале, он будет обязан подать до 1 ноября программу докапитализации и до 31 декабря 2018 года выполнить ее.

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"Очень важный момент: весь цикл стресс-тестирования - от проведения расчетов до выполнения программы докапитализации – продлится один календарный год. Для нас принципиально, чтобы все было в пределах одного календарного года. Это упражнение будет повторяться из года в год, и важно, чтобы не было пересечения предыдущего стресс-тестирования с новым стресс-тестированием", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в текущем году, в рамках ежегодной проверки устойчивости банковской системы страны, которая предполагает оценку качества активов всех банков, проведет оценку 25 банков.

В частности, в 2018 году будут проверены "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Сбербанк России", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", "Пивденный", "Креди Агриколь Банк", "Проминвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Днепр", "Мегабанк", банк "Восток", "А-Банк", "Идея Банк", "Универсал Банк" и "Банк инвестиций и сбережений".