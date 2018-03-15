Рада уволила Гонтареву и рассматривает назначение нового главы НБУ (онлайн)

13:09, 15 марта 2018
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Гонтарева отчитывается перед ВР / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках рассмотрения вопроса предполагается доклад представителя президента в парламенте, членов профильного комитета Верховной Рады, доклад самой Гонтаревой, а также выступления народных депутатов.

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Следующим вопросом должно быть назначение нового председателя НБУ.

Гонтарева и исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий находятся в "гостевой" ложе.

Справка УНИАН. Действующая председатель НБУ, которая после трехлетнего пребывания в должности подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск, на основании законодательства перед увольнением должна отчитаться перед Верховной Радой.

С 11 мая 2017 года обязанности председателя НБУ исполняет Смолий.

В поддержку кандидатуры Смолия уже выступили парламентские фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Также в его поддержку высказались члены правления и совета НБУ, представители бизнес-сообщества, включая Независимую ассоциацию банков Украины и Американскую торговую палату.

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Теги: #НБУ#Валерия Гонтарева