Рада уволила Гонтареву и рассматривает назначение нового главы НБУ (онлайн)

В рамках рассмотрения вопроса предполагается доклад представителя президента в парламенте, членов профильного комитета Верховной Рады, доклад самой Гонтаревой, а также выступления народных депутатов.

Верховная Рада начала рассмотрение вопроса об освобождении Валерии Гонтаревой от должности председателя Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в рамках рассмотрения вопроса предполагается доклад представителя президента в парламенте, членов профильного комитета Верховной Рады, доклад самой Гонтаревой, а также выступления народных депутатов.

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Следующим вопросом должно быть назначение нового председателя НБУ.

Гонтарева и исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий находятся в "гостевой" ложе.

Справка УНИАН. Действующая председатель НБУ, которая после трехлетнего пребывания в должности подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск, на основании законодательства перед увольнением должна отчитаться перед Верховной Радой.

С 11 мая 2017 года обязанности председателя НБУ исполняет Смолий.

В поддержку кандидатуры Смолия уже выступили парламентские фракции «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт». Также в его поддержку высказались члены правления и совета НБУ, представители бизнес-сообщества, включая Независимую ассоциацию банков Украины и Американскую торговую палату.