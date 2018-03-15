Рада уволила Гонтареву

Решение поддержали 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Петра Порошенко уволить Валерию Гонтареву с поста главы Национального банка Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее постановление (7500) проголосовали 342 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

В ходе отчета перед голосованием об отставке, Гонтарева заявила, что считает свою миссию в должности главы НБУ полностью выполненной, так как реформы в банковском секторе проведены, а банковская система прозрачна и готова возобновить кредитование.

В то же время, руководители парламентских фракций выступили с резкой критикой действий НБУ под руководством Гонтаревой, обвиняя ее в стремительной девальвации гривни, массовом банкротстве банков и отсутствии кредитования.

Справка УНИАН. Глава НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на посту подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск. С 11 мая прошлого года ее обязанности выполняет первый заместитель главы НБУ Яков Смолий.

Президент 18 января подал в парламент, как того требует Конституция, предложение уволить с поста главы Национального банка Гонтареву и назначить на ее место Смолия. Соответствующие проекты постановлений одобрены Комитетом Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.