Нардепы предлагают запретить деятельность российского бизнеса в Украине

Проект закона предполагает ограничения для государственных и частных компаний, которые были основаны и зарегистрированы в РФ.

Представители УКРОПа выступают с инициативой ужесточения финансово-экономических санкций против Российской Федерации.

Соответствующий проект закона № 8117 «О внесении изменений в Закон Украины «О санкциях» по предотвращению иностранной военной агрессии против Украины» подготовили народные депутаты Тарас Батенко, Александр Дубинин, Ирина Констанкевич, Валентин Дидыч, Виталий Куприй, Александр Шевченко и Виктор Шевченко.

Документ предусматривает безоговорочный запрет на бизнес страны-агрессора в Украине. Ограничения касаются государственных и частных компаний, которые были основаны и зарегистрированы в РФ. Таким образом, санкции распространяются, например, на российские банки, торговые сети, автозаправочные станции, которые до сих пор работают в Украине. Под санкции должны попасть также российские предприниматели и связанные с ними лица, имеющие общий бизнес или проекты.

«Цель предлагаемых изменений заключается не только в теснейшем присоединении Украины к мировым санкциям в отношении государства-агрессора – России, но и, прежде всего, в стремлении возглавить это движение», – пояснили в УКРОПе.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что его целью является усиление финансово-экономического давления на самых богатых россиян и их окружение. Такие действия должны заставить соседнюю страну отказаться от агрессивных планов в отношении Украины.

«Мы рассчитываем, что в результате усиления санкций Россия не сможет выполнять социальные обязательства в отношении собственных граждан. В итоге давление внутри страны заставит президента РФ уйти с занимаемой должности либо изменить агрессивную политику в отношении Украины», – отметили укроповцы.