Рубль продолжает падать в ожидании санкций за признание Россией "выборов" на Донбассе

По состоянию на 11:15 по местному времени российская валюта на Московской бирже торгуется около отметки 43,5 рубля за доллар, пишет Радио Свобода.

Это близко к историческому минимуму в районе 43,6 рубля за доллар, зафиксированного в ходе торгов 30 октября.

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Рубль также ослабевает и относительно единой европейской валюты. По состоянию на 11:15 по времени Москвы российская валюта торговалась около отметки 54 с третью рубля за евро. Это несколько ниже исторического минимума в 55 рублей за евро, который также фиксировался в прошлый четверг.

Ранее, 31 октября, УНИАН сообщал, что российский рубль снова вошел в пике.

Страны Запада ввели против России несколько раундов санкций за агрессивную политику Москвы в отношении Украины - аннексию Крыма и поддержку вооруженных сепаратистов на востоке страны.

Рыночные аналитики предполагают, что новые санкции могут быть введены из-за признания Россией так называемых «выборов» на части территории Донецкой и Луганской областей Украины, проведенных 2 ноября нелегальными вооруженными группировками. Ни одна другая страна мира не совершила такой шаг.