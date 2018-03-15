Кандидат наук и миллионер: что нужно знать о новом главе Нацбанка Якове Смолие

На протяжении последних десяти месяцев Смолий исполнял обязанности главы Нацбанка после ухода Гонтаревой в долгосрочный отпуск.

Верховная Рада назначила Якова Смолия главой Национального банка Украины. Он был исполняющим обязанности на этой должности почти год.

Яков Смолий родился 1 февраля 1961 г. в с. Вербовец Лановецкого района Тернопольской области. Закончил Львовский государственный университет им. И. Франко по специальности "Прикладная математика". С 1981 по 1983 г. работал лаборантом научно-исследовательского сектора этого университета. Кандидат экономических наук.

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С 1983 по 1987 год работал в Тернопольском финансово-экономическом институте (сейчас – Тернопольский национальный экономический университет), а с 1987 по 1991 год – на Тернопольском радиозаводе «Орион».

С 1991 по 1994 год Смолий работал в Управлении НБУ в Тернопольской области, а затем в Акционерном почтово-пенсионном банке «Аваль», где стал начальником управления автоматизации. Почти сразу он стал акционером этого банка. С 1996 года работал заместителем главы правления.

В 2005 году Смолий совместно с десятью партнерами создали Банк Престиж. По информации сайта Financial Club, в июле 2006 г. австрийский Erste Bank подписал договор о покупке 50,5% акций "Престижа" за 35,3 млн долларов, но уже в декабре он решил купить 100% акций банка за 104 млн долл. Смолий продал принадлежащие ему акции, а с поста главы набсовета банка "Престиж" был отозван в октябре.

Впоследствии Смолий стал директором по вопросам банковского бизнеса в ЗАО "Престиж-групп" и занимал эту должность с 2006 по 2014 г.

Также есть информация о том, что в "Престиж-групп" Смолий занимался молочным бизнесом, был членом набсовета ЗАО "Молочний Альянс", а также членом набсовета ПАО "Новоархангельский сырзавод", который покинул 14 марта 2014 года по собственному желанию.

С начала 2016 года Яков Смолий был и.о. первого заместителя главы НБУ, занимая должность, которая стала вакантной после ухода из НБУ Александра Писарука. В октябре 2016 года Совет НБУ утвердил Якова Смолия в должности первого заместителя главы НБУ.

11 мая 2017 года Яков Смолий стал бессрочно исполнять обязанности главы НБУ, поскольку Валерия Гонтарева ушла в долгосрочный отпуск, ожидая своего увольнения парламентом.

Согласно электронной декларации, за 2016 год Смолий получил совокупный доход в размере почти 18,6 млн грн. Большая часть этих денег, 7,3 млн грн – проценты по депозитам.

Смолий женат, у него есть две дочери.