Держите карман шире. Что принесет украинцам замена купюр на монеты

Национальный банк Украины объявил о выпуске в обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 10 грн, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов. С 27 апреля украинцы смогут вместо соответствующих купюр использовать новые монеты 1 и 2 грн, а в 2019-2020 году – 5 и 10 грн. В НБУ обещают, что граждане смогут рассчитываться одновременно монетами и банкнотами неограниченный период времени, так как принудительного изъятия банкнот из обращения не будет.

Одновременно Нацбанк объявил о прекращении чеканки монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп с введением правил округления общей суммы покупки для упрощения наличных расчетов, согласно которым сумма от 1 до 4 коп округляется в сторону уменьшения, а сумма от 5 до 9 коп – в сторону увеличения. Мелкие монеты также не будут принудительно изыматься из оборота и постепенно исчезнут сами за счет того, чтоНацбанк не будет их выпускать.

Экономия на банкнотах

В НБУ объясняют принятые решения экономической целесообразностью, так как ежегодно из оборота изымается около 800 млн штук изношенных банкнот, более 40% из которых – банкноты мелких номиналов. При этом, продолжительность жизни монет значительно выше, составляя около 20 лет, в то время как банкноты мелких номиналов «живут» в среднем около года. В результате государство сэкономит около миллиарда гривен (но в НБУ не говорят – это экономия в год или за 20 лет), среднее количество монет на одного украинца через два-три года сократится вдвое, а банкнот в обращении – на 40%.

По мнению регулятора, розничная торговая сеть и банковские учреждения смогут подготовиться к выпуску новых монет, так как узнали о нововведениях заблаговременно, а производители оборудования для обработки и приема наличности уже получили образцы и сведения о технических характеристиках новых монет. Кроме того, о намерениях прекратить чеканку мелких монет и введении правил округления общей суммы покупки регулятор сообщил еще в ноябре прошлого года.

Также в НБУ считают, что эти шаги не приведут к ускорению инфляции в Украине. «Введение правил округления не окажет влияния на инфляцию как напрямую, так и опосредованно, поскольку речь идет о правилах округления всех товаров в чеке, а не о ценах на отдельные товары», - пояснил руководитель НБУ Яков Смолий. К такому выводу в НБУ пришли после изучения международного опыта, приводя в пример Венгрию, Чехию, Данию, Японию, Канаду, Великобританию и Австралию.

Банкиры поддерживают, население – в шоке

Опрошенные УНИАН эксперты в целом считают решение НБУ правильным, но предрекают некоторые сложности в его реализации для украинцев.

В частности, финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив назвал шаги регулятора целесообразными, поскольку в результате нескольких волн девальвации гривни сегодняшняя «пятерка» или «десятка» – это мелкие деньги, которыми можно разве что расплатиться в общественном транспорте. «Как результат, эти бумажки очень быстро комкаются и стают непригодными для дальнейшего использования. Регулярная замена мелких номиналов требует постоянных затрат со стороны банкнотно-монетной фабрики НБУ. Монеты, срок обращений которых, в среднем, порядка 20 лет, дадут возможность сэкономить ресурсы», - пояснил он.

В то же время, эксперт предупреждает, что экономический эффект от решения НБУ будет только в случае сохранения покупательской способности гривни на десятилетие. «Если мы опять увидим инфляцию в 50% и выше, как в 2015 году, себестоимость чеканки монет увеличится, нивелируя старания Нацбанка. Иметь в обращении монеты сравнительно большого номинала могут только ты страны, где валюта не обесценивается так стремительно – Чехия, Польша, Венгрия», - добавил Демкив.

Представитель «Ассоциации ритейлеров Украины» Иван Зайцев, в свою очередь, отметил, что цены в магазинах привязываются к минимальной ходовой денежной единице. «Решение Нацбанка с большой вероятностью приведет к тому, что большинство ритейлеров предпочтут в магазинах округлить цены как минимум до 50 коп, а может и до гривни. Никто из ритейлеров не будет округлять цены в меньшую сторону», - прогнозирует эксперт, отмечая, что в особенности этот эффект будет заметен в регионах.

По его мнению, повышение цен затронет общественный транспорт, рынки и другие сферы, где все еще большой оборот наличных денег, но при этом не скажется на одежном ритейле, продавцах техники и электроники. С другой стороны, как отметил эксперт, благодаря заблаговременному предупреждению о выпуске новых монет и постепенному изъятию из оборота старых купюр у бизнеса и граждан есть возможность подготовиться и безболезненно пережить эти преобразования.

Зайцев считает, что эти шаги даже выгодны ритейлерам. «В Украине значительная часть денежной массы состоит из изношенных банкнот и банкнот, потерявших признаки платежеспособности, которые постепенно изымаются из обращения. Ритейлеры по сути вынуждены выступать агентами Нацбанка, изымая такие банкноты из оборота и сдавая их в НБУ или уполномоченные банки», - пояснил он.

Готовы к нововведениям НБУ и банкиры. Как прокомментировала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, эти шаги были ожидаемыми согласно Концепции организации наличного обращения в Украине, утвержденной еще в августе 2016 года, и соответствуют целям проекта Cashlesseconomy, предусматривающего снижение расходов на наличный оборот, развитие конкурентного рынка услуг инкассации и рост доли безналичных расчетов.

«Банковская система работает в штатном режиме и не будет прилагать особых сверхусилий. Центробанк гарантирует, что процесс замещения банкнот и изъятия монет будет происходить постепенно, и потребители неудобств не почувствуют. Потому это правильный шаг в направлении cashless», - сказала Коробкова. В то же время, она отметила, что к этим действиям Нацбанк подтолкнули снижение покупательной способности гривни и корректировка поведения потребителей.

Рядовые украинцы, в отличие от экспертов, настроены не так оптимистично. По результатам проведенного среди читателей УНИАНопроса, почти половина из 1,5 тыс. респондентов высказались о грядущих нововведениях негативно, считая, что бумажными деньгами мелких номиналов пользоваться удобнее, чем монетами. В поддержку идеи НБУ высказались всего 24% наших читателей.

Очевидно, что украинцы в большинстве психологически не были готовы к такому шагу НБУ, учитывая все еще низкое качество платежной инфраструктуры страны, вынуждающее ежедневно использовать наличку в транспорте, на рынке, в уличной кофейне. И банкнотно-монетная реформа НБУ в очередной раз задела за живое, напомнив, во сколько раз обесценилась гривня за последние несколько лет.

Ольга Гордиенко