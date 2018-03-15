В Польше подсчитали, сколько миллиардов украинцы перевели домой

Объем денежных переводов украинских граждан из Польши в 2017 году вырос до 100 миллиардов гривень.

Объем денежных переводов украинских граждан из Польши вырос в 2017 году почти в полтора раза и составил 13 миллиардов злотых (около 100 миллиардов гривень).

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого.

"Если в 2016 году украинские рабочие перечислили домой 8 млрд злотых, то последние данные нашего центрального банка показывают, что в 2017 году было перечислено уже 13 миллиардов злотых - это около 100 миллиардов гривень",- отметил он.

Всего с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, в 2017 году в Украину было переведено 2,38 миллиарда долларов (в эквиваленте), за пределы Украины - 286 миллионов долларов, в пределах страны - 4,46 миллиарда долларов.