Топ-менеджера «Ощадбанка» подозревают в хищении почти 17 миллионов гривень

Оперативники установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку».

Оперативники установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку».

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Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджера «Ощадбанка» в хищении денег госбанка на сумму более 16 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, оперативники установили, что чиновник систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего государственного займа, которые принадлежали "Ощадбанку».

«По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 миллиона гривень», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета.

Справка УНИАН. «Государственный ощадный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству. По итогам 2017 года банк получил 558,523 млн грн прибыли, однако на 1 января 2018 года непокрытый убыток прошлых лет составил 22,111 млрд грн.