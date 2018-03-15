Попавшим под санкции россиянам запретили инвестировать в Telegram

Запрет также распространяется на ближайших родственников таких лиц - детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер.

Telegram Open Network в ходе закрытых раундов ICO отказывает инвесторам, попавшим под международные санкции.

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Об этом сообщает РБК со ссылкой на стандартную форму договора о покупке Gram между зарегистрированной на Британских Виргинских островах Telegram Group Inc. и инвестором.

Лица, попавшие в любые санкционные списки США, Великобритании, Евросоюза и Совета Безопасности ООН, не смогут принять участие ни в одном из раундов закрытого ICO проекта Telegram Open Network (TON) Павла Дурова.

Запрет также распространяется на ближайших родственников таких лиц - детей, супругов, родителей, родных братьев и сестер.

Кроме того, запрещено участвовать в ICO любому гражданину, являющемуся резидентом или проживающему на территории, в отношении которой распространены санкции. В договоре указано, что на момент составления ими считаются Крым, Куба, Иран, Северная Корея и Сирия.

В документе также отмечено, что все потенциальные инвесторы TON должны пройти процедуру KYC (know your customer - англ. "знай своего клиента"), принятую на финансовых рынках для установления личности клиентов и защиты от криминальной деятельности.

В рамках KYC физическим лицом предоставляются такие документы, как нотариально заверенная копия паспорта, подтверждение места жительства, рекомендация из банка и др.

Напомним, ICO Telegram собрало заявок на 3,8 миллиарда долларов, вместо запланированных 850 миллионов.